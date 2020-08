Ein Tag aus dem Leben eines Karlsruher Bodybuilders

In der kleinen Wohnung am City Park liegt der Geruch von gebratenem Fisch in der Luft. Mahlzeit Nummer drei von insgesamt sechs am Tag steht für Abdelkarim Ammari auf dem Speiseplan. 180 Gramm Lachs, dazu 300 Gramm gekochte Kartoffeln. 6.000 Kilokalorien nimmt der Marokkaner, der von allen nur Krimo genannt wird, am Tag zu sich.

Rund 100 Kilogramm bringt er bei 1,78 Meter Körpergröße aktuell auf die Waage. Laut Body-Mass-Index ist Krimo damit übergewichtig. An der Wand hängen jedoch zahlreiche Medaillen, die er allesamt für das Erscheinungsbild seines Körpers gewonnen hat – Krimo gehört zu den besten Bodybuildern der Welt.