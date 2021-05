Raffiniert und dennoch leicht in der Zubereitung: das Dessert mit Mascarpone, Holunderblütensirup und Rhabarber. Jörg Hammer von der „Oberländer Weinstube“ in Karlsruhe zeigt den BNN-Lesern, wie es gelingt.

Schere und Korb – das sind für Jörg Hammer derzeit wichtige Utensilien. Beides hat er dabei, wenn er in diesen Wochen mit seiner Familie in der Natur unterwegs ist. Denn der Schwarze Holunder blüht zwischen Mai und Juli. Und der Koch sammelt eifrig dessen weißen Dolden.

Hammer stellt aus den Blüten jedes Frühjahr Sirup her. „Dieser ist so vielfältig einsetzbar“, schwärmt er. In seinem Restaurant, der „Oberländer Weinstube“ in Karlsruhe, verfeinert er mit der süßen, gelblichen Flüssigkeit sogar hin und wieder Vinaigrettes.

Doch der Chef nutzt den Sirup vor allem für Desserts. In der Mousse, die Hammer den BNN-Lesern vorstellt, spielt das von ihm so geschätzte Produkt sogar die Hauptrolle. 250 Milliliter verrührt er mit 500 Gramm Mascarpone, sodass die Creme schön nach Holunderblüten schmeckt.