Einbrecher dringt in Kellerräume in Karlsruher Innenstadt ein

Ein Einbrecher hat sich am frühen Donnerstagmorgen Zutritt zu einem Haus in der Karlsruher Herrenstraße verschafft. Nach Angaben der Polizei hebelte der Mann zunächst die Eingangstür eines Anwesens auf und drang dort in insgesamt neun Kellerräume ein.

Aus diesen schleppte er Leergut und Lebensmittel heraus und stellte sie ins Treppenhaus, um sie später abtransportieren zu können.

Das Treiben des Mannes blieb allerdings nicht unbemerkt. Anwohner wurden auf ihn aufmerksam und sprachen ihn an, worauf er die Flucht ergriff. Ein Zeuge verfolgte ihn zwar über die Herrenstraße bis zur Kriegsstraße, verlor ihn dort allerdings an der Kreuzung zur Hirschstraße aus den Augen.

Zeugen beschreiben den Mann als etwa 35 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er soll einen Vollbart und ungepflegtes, kurzes bis mittellanges Haar gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, einer dunklen Jeans und dunklen Schuhen.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter (07 21) 6 66 33 11 beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zu melden.