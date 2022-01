Einbrecher flüchtet vor Bewohner in Karlsruhe-Grünwinkel

Der 81-Jähriger Bewohner einer Wohnung in Karlsruhe-Grünwinkel ist in der Nacht auf Mittwoch durch Geräusche wach geworden. Wie sich herausstellte, verschaffte sich ein Einbrechen über den Balkon im Obergeschoss Eintritt zur Wohnung.

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Mittwoch in die Wohnung eines 81-Jährigen in der Heinrich-Spachholz-Straße in Karlsruhe-Grünwinkel eingebrochen. Laut Angaben der Polizei konnte der Dieb lediglich den Geldbeutel des Mannes entwenden.

Der Unbekannte stieg über einen Pflanzenkübel auf den Balkon im Obergeschoss. Dort angekommen hebelte er die Balkontür zur Wohnung auf, was Geräusche verursachte und den Anwohner aufweckte. Noch bevor es zu einem Kontakt zwischen dem 81-Jährigen und dem Einbrecher kommen konnte, flüchtete der Unbekannte daraufhin mit dem Geldbeutel des älteren Mannes.

Auch bei seiner Flucht nutzte er den Weg über den Balkon. Der Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen am Tatort verliefen bislang erfolglos.