Einbrecher in Karlsruhe entschuldigte sich bei Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagnachmittag bei seinem Vorhaben durch die anwesende Wohnungsinhaberin überrascht worden. Daraufhin entschuldigte sich der mutmaßliche Dieb und machte sich bislang unerkannt aus dem Staub.

Nach bisherigem Sachstand verschaffte sich der Unbekannte gegen 14:20 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung der Rentnerin in der Elisabeth-Großwendt-Straße. Durch die Geräusche begab sich die Wohnungsinhaberin in Richtung ihrer Eingangstür und erblickte dabei den Eindringling. Dieser Entschuldigte sich daraufhin und entfernte sich aus der Wohnung in derzeit unbekannte Richtung.

Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Mann bislang jede Spur, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 666-3411 zu melden.