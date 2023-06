Einbrecher plündern zwei Geschäfte und eine Werkstatt in Karlsruhe

Diebe hatten es vom vergangenen Donnerstag bis Samstag auf zwei Geschäfte in der Karlsruher Innenstadt und eine Werkstatt in Karlsruhe-Daxlanden abgesehen.

In Karlsruhe ist es am vergangenen Wochenende zu gleich mehreren Einbrüchen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten es Diebe von Donnerstag auf Freitag zunächst auf ein Bekleidungsgeschäft in der Herrenstraße abgesehen. Sie öffneten gewaltsam die Schiebetür des Ladens und entwendeten daraufhin eine Kassenschublade samt Bargeld und diverse Kleidungsstücke. Das Diebesgut werde auf einen fünfstelligen Bereich geschätzt. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch unbekannt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich von Freitag auf Samstag in der Kaiserstraße. Die Täter schlugen die Schaufensterscheiben eines Optikers ein, um in das Ladeninnere zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Langfinger sämtliche Räume und nahmen einen 50 Kilo schweren Tresor samt Inhalt an sich.

Unbekannte erbeuten enormes Diebesgut

Im Tresor befand sich Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro, verschiedene Bank- und Ausweispapiere sowie eine Vielzahl von Sonnenbrillen und Brillengestellen. Der entstandene Diebstahls- und Sachschaden belaufe sich auf mehrere Zehntausend Euro, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen Unbekannte die Scheibe einer Werkstatt in der Koellestraße in Karlsruhe-Daxlanden ein. Im Innenbereich stahlen die Täter diverse Arbeitsmaschinen, Lacke sowie Werkzeug. Auch hier entstand ein Diebstahlsschaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet in allen drei Fällen um Zeugenhinweise. Zu den Einbrüchen in der Innenstadt ermittelt das Polizeirevier am Marktplatz und zu dem Vorfall in Karlsruhe-Daxlanden das Polizeirevier-West.