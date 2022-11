Zeugen gesucht

Einbrecher stehlen in Karlsruher Wohnung 18.000 Euro aus Tresor

Einbrecher haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen fünfstelligen Geldbetrag entwendet, nachdem sie durch die Eingangstür in eine Wohnung in der Karlsruher Gerwigstraße eingebrochen waren.