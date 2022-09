Einbruch in Pizzeria in Karlsruhe – Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Drei Einbrecher sind in Karlsruhe in eine Pizzeria eingedrungen und daraufhin geflüchtet. Nachdem eine Anwohnerin die Polizei gerufen hatte kam es zu einer Verfolgung.

Drei Personen sind am frühen Dienstagmorgen bei einem Pizzalieferdienst in der Breite Straße in Karlsruhe eingebrochen. Bei der anschließenden Fahndung fasste die Polizei nach eigener Aussage drei Verdächtige.

Eine Anwohnerin rief gegen 2.30 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie drei Menschen von dem Gebäude wegrannten. Zuvor hatte sie Geräusche von zersplitterndem Glas gehört.

Die Polizei nahm daraufhin die Fahndung auf. Am Albtalbahnhof trafen die Beamten auf eine Gruppe von drei Personen, die beim Anblick des Polizeiautos die Flucht ergriffen. Es kam zu einer Verfolgungsjagd, sowohl zu Fuß, als auch mit dem Auto, bis in die Breite Straße. Dort konnten die Verdächtigen gefasst werden.

Ob es zu einem Diebstahl gekommen war und ob es sich bei den Festgenommenen tatsächlich um die Täter handelt, wird derzeit noch ermittelt.