Einbrüche in Wohnung und Bürogebäude in Karlsruhe

Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in eine Wohnung in der Karlsruher Südweststadt sowie in ein Bürogebäude in der Innenstadt eingestiegen. Da die Täter unerkannt bleiben konnten, bittet die Polizei um Hinweise.

In der Brauerstraße in der Südweststadt stiegen Unbekannte am Samstag zwischen 13 und 18.55 Uhr über ein Fenster in eine Wohnung ein. Daraus entwendeten sie diverse Gegenstände mit einem Wert im vierstelligen Bereich.

Auch bei dem Einbruch in ein Bürogebäude in der Engesserstraße verschafften sich die Täter im Tatzeitraum zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 18.30 Uhr über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht bei Einbruch in Wohnung: (07 21) 6 66 55 55