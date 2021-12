Eine Person bei Auffahrunfall in Karlsruhe leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Karlsruhe ist am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine Person leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Bei der Schwarzwaldstraße in Karlsruhe ist es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligte Fahrzeugen gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 58-jähriger Mann musste gegen 16.15 Uhr mit seinem Seat an der roten Ampel an der Kreuzung der Schwarzwaldstraße und der Ebertstraße warten. Beim Losfahren fuhr die hinter ihm wartende 42-jährige Dame mit ihrem BMW auf sein Auto auf. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.