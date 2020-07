Einer der besten Kung-Fu-Kämpfer der Welt kommt aus Karlsruhe

Von Hauke Heuer

Auf den ersten Blick sieht man sie nicht, die Kraft, die in ihm wohnt. Doch dann tritt er vor einen Altar, den „Ort des Respekts“, wie er ihn nennt, mit den Fotografien seiner chinesischen Meister. Er verbeugt sich tief, erst dann führt er seine Kampfkunst vor.

Jede Muskelfaser ist angespannt. Die Augen blicken wie die eines Raubtieres, entschlossen geradeaus. Die Energie hinter jeder seiner raumgreifenden und blitzschnell ausgeführten Bewegungen lässt die Luft vibrieren. Jeder Schritt, jeder Stoß mit der Faust und jede Drehung des Rumpfes folgt einer uralten Choreografie, die der Karlsruher perfekt beherrscht.

Hinter dieser eindrucksvollen Demonstration steckt ein Leben voller harter Trainingseinheiten. Garski betreibt bereits seit seinem achten Geburtstag Kampfsport. Erst klassisches Boxen – hier brachte er es zum badischen Meistertitel – später folgte Karate, Kickboxen und Ju-Jutsu.

„Es war ein aus China stammender Mitschüler, der mir die ersten Kung-Fu-Techniken gezeigt hat“, erinnert sich Garski. Es waren die 80er Jahre, die ersten Kung-Fu-Streifen wurden in westlichen Kinos gezeigt. Nach der Schule begann Garski für die US-Army als Wachmann zu arbeiten. Befreundete GIs versorgten den Kampfsportverrückten mit dem entsprechenden Material.

Garski verbringt oft mehrere Monate in Hongkong

Er eiferte seinen Vorbildern nach und trainierte hart, bis er 1985 erstmals Hongkong besuchte. Hier fand Garski in Chiu Chi Ling seinen Großmeister, der ihn in die Geheimnisse des Kung-Fu einführte.

Hongkong, damals noch britische Kolonie, wurde zu seiner zweiten Heimat. „Ich verbringe oft zwei bis drei Monate am Stück dort“, erzählt Garski. Er ist mittlerweile nicht nur in der deutschen Szene, sondern auch in Hongkong sehr bekannt. Bei mehreren wichtigen chinesischen Turnieren konnte er sich durchsetzen und gewann als einziger Ausländer Goldmedaillen.

Entsprechend bedrückt ihn auch die aktuelle politische Situation in seiner zweiten Heimat. „Das Ganze hat eigentlich bereits 1997 angefangen, schon damals war die Stimmung sehr schlecht“, erinnert sich der Kung-Fu-Meister. Nach der Rückgabe Hongkongs an China ging Garskis Großmeister in die USA. Heute lernt der Karlsruher bei dem Großmeister Lam Chun Fai.

Hongkonger Kung-Fu-Freunde sind für ihn wie Familie

Trotz der Unruhen in Hongkong ist sich Garski sicher, dass er bald wieder nach Hongkong zurückkehren wird. Die Mitglieder der dortigen Kung-Fu-Schule seien für ihn wie eine Familie. „Das entspricht der Tradition. Der Großmeister ist der Vater und die anderen Schüler sind wie ältere und jüngere Brüder und Schwestern“, sagt er.

In einer Kung-Fu Schule gehe es darum, das Wissen der Vorfahren weiterzugeben und zu erhalten. Die Prinzipien des familiären Umgangs und des lebenslangen Trainierens, die er in Hongkong kennengelernt hat, setzt Garski auch in seiner Karlsruher Kung-Fu-Schule um. Gegründet hat er die in den 80ern mit seiner Frau Evelyn.

„Hunderte Schüler haben bereits Kurse bei mir absolviert. Einige sind seit 15 oder gar 30 Jahren dabei und haben bereits wichtige Wettkämpfe gewonnen“, erzählt er stolz. Wer bei Garski in die Lehre geht, bekommt die Techniken des Hung Gar Kuen vermittelt, eine der ursprünglichsten und bodenständigsten Formen, die auf den tatsächlichen Kampf vorbereitet. Es sei möglich, andere mit dieser Technik schwer zu verletzten oder gar zu töten.

Jeder nicht gekämpfte Kampf ist ein gewonnener Kampf. Andreas Garski

Doch das spiele für ihn und seine Schüler keine Rolle. „Jeder nicht gekämpfte Kampf ist ein gewonnener Kampf. Beim Kung-Fu geht es darum zu erkennen, dass der wahre Gegner in einem selbst steckt“, sagt er. Kann er fliegen wie die Figuren in den Kung-Fu-Filmen? „Nein, denn auch für mich gelten die Regeln der Physik“, antwortet er.

Aber dass einige Kung-Fu-Meister das Herz eines Menschen durch bloße Berührungen an den richtigen Körperstellen zum Stehen bringen könnten, entspräche der Wahrheit – aber wer wolle das schon ausprobieren.