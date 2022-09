Eingeschult wird an den Karlsruher Grundschulen meist im kleinen Kreis

Die Karlsruher ABC-Schützen stehen in den Startlöchern: In der kommenden Woche finden die Einschulungsfeiern statt. Dabei gibt es nach wie vor Beschränkungen – nicht nur wegen Corona.

Nächste Woche geht die Schule wieder los – und für die Karlsruher Erstklässlerinnen und Erstklässler beginnt der Ernst des Lebens. An den Grundschulen in Karlsruhe finden im Laufe der Woche die Einschulungsfeiern statt. Dabei gibt es nach wie vor Beschränkungen.

„Wir haben auf Nummer sicher geplant“, sagt etwa Birgit Witzenbacher, Schulleiterin der Eichelgartenschule in Rüppurr. Die Kinder sind mit ihrer Kernfamilie – also mit Eltern und Geschwistern – am Mittwochvormittag zur Einschulungsfeier eingeladen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Oma, Opa und Co. sind nicht dabei.

Den Termin habe man bereits im Frühjahr so vereinbart, als noch nicht klar war, wie sich die Corona-Lage entwickelt. „So kommen wir als Schule nicht in die Bredouille“, erklärt Witzenbacher, die bei der Planung auch mögliche neue Corona-Beschränkungen im Blick hatte. Zudem hätten die Familien mit einem frühzeitigen Termin besser planen können.

Die aktuelle Corona-Verordnung sieht tatsächlich keine Beschränkung zur Teilnehmerzahl vor. Manche Schulen halten die Feiern wie die Eichelgartenschule dennoch klein – um auf Nummer sicher zu gehen oder weil sich die kleineren Feiern aus den vergangenen Jahren bewährt haben.

Unserer Erfahrung nach finden es viele Familien so angenehmer und entspannter. Wolfram Drees, Rektor der Riedschule in Rüppurr

Manche Familie bedauert die Beschränkung auf den kleinen Kreis – andere wiederum begrüßen es. „Unserer Erfahrung nach finden es viele Familien so angenehmer und entspannter“, sagt der Rektor der Riedschule in Rüppurr, Wolfram Drees. Wegen Corona habe man in den vergangenen Jahren begonnen, jede Klasse einzeln einzuschulen. „Das werden wir beibehalten.“ Die Zahl der Familienmitglieder wird unterdessen auch in der Riedschule begrenzt – „aber nicht wegen Corona, sondern wegen der geltenden Brandschutzverordnung“, so Drees.

Auch in der Grundschule Daxlanden hat sich der reduzierte Kreis bewährt: „Früher fand die Feier in der überfüllten Sporthalle statt, das war für die Kinder oft überfordernd“, sagt Rektorin Nicole Seiter. Im kleinen Kreis sei es heimeliger und gemütlicher. Bei allem Traurigen, was Corona mit sich gebracht habe, sei das auch etwas Schönes, das man beibehalten wolle. Gleichzeitig wolle man auch einen sicheren Schulstart gewährleisten.

Viele Schule setzen auf Open-Air-Feiern

In der Grundschule Bulach setzt man auf eine Feier an der frischen Luft. „Draußen wird es dann auch keine Begrenzung der Teilnehmerzahl geben“, sagt Schulleiterin Corinna Nölting. „Bislang hatten wir mit dem Wetter immer Glück“, gibt sie sich optimistisch. Bei Regen würde die Feier nach drinnen verlegt – „da würden wir uns bei den Teilnehmern auch auf die Kernfamilie beschränken, da die Halle recht klein ist.“ Das werde man aber dann kurzfristig regeln: „Das diskutieren wir, wenn es soweit ist.“

In der Knielinger Viktor-von-Scheffel-Schule lautet das Motto wie schon in den vergangenen Jahren „klein aber fein“. Hier ist die Einschulungsfeier gesplittet, die eine Klasse ist um 14 Uhr eingeladen, die andere um 15 Uhr. Die Feiern sollen auf dem Schulhof stattfinden, bei schlechtem Wetter werde es eine „abgespeckte Version vor den jeweiligen Klassenzimmern geben“, erklärt Konrektorin Heidrun Schlenker.

Keine Beschränkung an der Weinbrennerschule

Auch in der Grundschule in Wolfartsweier setzt man auf die Frischluft-Variante im Schulhof. „Unsere Turnhalle ist recht klein“, sagt die kommissarische Schulleiterin Regina Drützler. Sollte man wegen des Wetters kurzfristig umplanen müssen, „würden wir die Teilnehmerzahl auch auf die Kernfamilie beschränken“.

Gar keine Beschränkungen wird es hingegen an der Weinbrennerschule in der Weststadt geben. „Wir orientieren uns da genau an der Corona-Verordnung“, sagt Schulleiterin Susanne Schuck. Auch an der Weinbrennerschule wird die Feier draußen auf dem Schulhof stattfinden und nur bei schlechtem Wetter in die Turnhalle verlegt.