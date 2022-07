Polizeieinsätze und Hausverbot

„Einige wurden bespuckt“: Einzelne Gruppen sorgen im Europabad in Karlsruhe für Ärger

Das Europabad in Karlsruhe steht vor allem bei Familien hoch im Kurs. Weil es kaum vergleichbare Einrichtungen in Frankreich gibt, reisen viele Besucher über die Grenze an. Und das ist nicht immer ein Grund zur Freude.