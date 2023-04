Einjähriger Junge in Karlsruhe von Radfahrer angefahren und verletzt

Ein Einjähriger ist am Donnerstag in Karlsruhe bei einem Unfall verletzt worden. Der Junge wurde von einem Radfahrer angefahren.

Bei einem Unfall mit einem Radfahrer an der Alb beim Entenfang in Karlsruhe ist ein einjähriger Junge am Donnerstag leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der Radfahrer im Anschluss davon.

Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Radfahrer gegen 10.40 Uhr zwischen Entenfang und Mühlburger Feld an der Alb entlang gefahren. Nachdem er nach einer Brücke rechts abbog, stieß er mit dem Einjährigen zusammen, der in einer Gruppe auf dem Fuß- und Radweg lief.

Radfahrer soll etwa 70 Jahre alt sein

Anschließend fuhr der Radfahrer offenbar über das Bein des am Boden liegenden Jungen. Laut Polizei bemerkte der Unfallverursacher den Unfall zwar und hielt kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch Richtung Günther-Klotz-Anlage fort. Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste durch einen Rettungsdienst behandelt werden.

Der Radfahrer wird als etwa 70-jähriger Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Er habe weiße Haare und einen weißen Schnurrbart gehabt und sei mit einem beigen Mantel bekleidet gewesen.