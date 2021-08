Karlsruher Einkaufsstraße: Billiganbieter erobert die beste Lage

Leider ist derzeit oft von Geschäftsschließungen die Rede, wenn es Neuigkeiten aus der Karlsruher Einkaufsmeile gibt. Nun gibt es auch wieder Neueröffnungen zu vermelden. Doch nicht jede ruft in der etablierten Geschäftswelt Begeisterung hervor.

Eine angekündigte Neuerung wiederum versetzt vor allem Jüngere in Begeisterung. Insider rechnen gar mit langen Schlangen vor der Tür – was es zuletzt gab, als im November 2012 der Textilanbieter Primark seine Filiale in der Postgalerie eröffnete. Nun könnte sich Ähnliches wiederholen, wenn im September Royal Donuts in der Kaiserstraße startet.

Wie es der Name verrät, gibt es Zuckerkringel, die in anderen Städten und zuletzt auch in Bruchsal einen Hype ausgelöst haben. Das Franchise-Unternehmen hat vor zwei Jahren in Köln die erste Filiale eröffnet und untermauert mit dem Auftauchen im Herzen der Karlsruher Einkaufsstraße einen Wandel: Gastronomie füllt Lücken zwischen den verbliebenen Modeanbietern.