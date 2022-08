HoodBlaq muss für Polizeieinsatz in Karlsruhe zahlen

Zu Verkehrsbehinderungen und einem Polizeieinsatz mit knapp 60 Beamten war es am 29. Juli in der Karlsruhe Innenstadt gekommen. Nun muss der Verursacher, die Musikgruppe HoodBlaq, für den Einsatz bezahlen, wie die Polizei mitteilte.

Vorausgegangen war Ende Juli eine Promotion-Aktion, die in den sozialen Netzwerken beworben wurde. Daraufhin machten sich zahlreiche, überwiegend jugendliche Fans auf den Weg zum Rondellplatz.

Es kam zu Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr, was letztlich die Ordnungshüter auf den Plan rief. Die Polizei stellt nun der Band „die verursachten Kosten in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages“ in Rechnung, wie es in der Mitteilung weiter heißt.