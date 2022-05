Karlsruher Feuerwehr befreit Mann aus Altkleidercontainer

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Rettungskräfte in der Nacht von Montag auf Dienstag gerufen. Ein Mann war in einen Container geklettert und stecken geblieben. Seine vier Kumpels standen daneben und konnten nicht helfen.

Mit hydraulischem Rettungsgerät und einer Säge hat die Karlsruher Feuerwehr einen Mann aus einer misslichen Lage befreit. Der gut 30 Jahre alte Mann war in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Altkleidercontainer in der Gablonzer Straße im Stadtteil Mühlburg geklettert und stecken geblieben.

Als die Feuerwehr kurz nach der Benachrichtigung um 23.41 Uhr am Ort des Geschehens eintraf, hing der Mann kopfüber in der Einwurfmulde des Containers. „Es waren nur noch seine Beine zu sehen“, beschreibt Einsatzleiter Daniel Schillinger die Situation.

Weil sich die Beine des Mannes im Einwurf-Mechanismus verklemmt hatten, konnte sich der Mann nicht mit eigenen Kräften befreien. Auch seine vier Kumpels, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte um den Container standen, konnten laut Schillinger keine Hilfe leisten.

Feuerwehr musste eine Öffnung in den Container schneiden

„Der Mann hatte starke Schmerzen und deshalb mussten wir schnell handeln“, betont Schillinger. Um die Schmerzen zu lindern, seien zunächst einmal Feuerwehrleute über die vordere Klappe in den Container geklettert und hätten den Mann gestützt.

Anschließend wurde die Einwurfmulde mit hydraulischen Gerät aufgebrochen und mit einer Säge eine Öffnung in den Deckel des Containers geschnitten. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Nachdem die Beine freigelegt waren, konnte der Mann befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden.

Ein paar blaue Flecken an den Schienbeinen wird er mit Sicherheit ein paar Tage lang haben. Daniel Schillinger, Einsatzleiter Karlsruher Feuerwehr

Nach einer kurzen Untersuchung habe sich der Mann mit seinen Freunden gegen Mitternacht verabschiedet, berichtet Schillinger im Gespräch mit den BNN. „Ein paar blaue Flecken an den Schienbeinen wird er mit Sicherheit ein paar Tage lang haben“, schätzt der Einsatzleiter.

Den Grund für seinen versuchten Einstieg in den Container hat der den Einsatzkräften auch noch verraten. „Er hat gesagt, dass er sein Handy mit Altkleidern in den Container geworfen habe“, erzählt Schillinger. „Und deshalb hielt er es für eine gute Idee, auf eigene Faust nach dem Gerät zu suchen.“