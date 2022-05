Ein Leerstand in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes ist Geschichte, und wenige Meter weiter läuft der Umbau für einen neuen Mieter in einer großen Immobilie auf Hochtouren: Der Karlsruher Handel ist einmal mehr im Wandel und kann auch wieder durch Neueröffnungen punkten.

„Es ist eine Aufbruchstimmung wahrnehmbar“, ist Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sicher. Ähnlich sieht das Citymanager Frank Theurer, der mit dem Handel im regen Austausch steht. Und er verrät Neues mit Blick auf ein großes Geschäftshaus: Wo neben Karstadt einst Danger Schuhe verkaufte, wird derzeit renoviert.

WMF hat in Kaiserstraße eröffnet

„Meinen Informationen zufolge zieht dort ein dänisches Einrichtungshaus beziehungsweise Wohnkonzept ein“, so Theurer. Einen Namen nennt er nicht. In Frage kämen beispielsweise die Ketten BoConcept oder Søstrene Grene. Letztere ist noch nicht in Karlsruhe vertreten.

Neu eröffnet hat in der Kaiserstraße zwischen dem Restaurant Soki Food und dem Brillenanbieter „eyes + more“ bereits WMF. Dafür droht in dieser Ecke schon der nächste Leerstand: Der Modeanbieter Hirmer an der Ecke Kaiser-/Lammstraße und damit neben dem Schokoanbieter Läderach ist auf dem Absprung.

Die über mehrere Etagen verfügende Immobilie wird im Internet schon länger zur Nachmiete angeboten. Ein genaues Datum, wann Hirmer schließt, ist bisher nicht kommuniziert.

Offen ist auch die Zukunft eines weiteren großen Geschäfts, nämlich des Eckhauses an der Kaiser- und Herrenstraße, in dem einst Dielmann saß. „Hier laufen mehrere Gespräche mit Interessenten“, so Theurer.

Zwei Modeschauen geplant

Um die City weiter zu beleben, plant Theurer mit seinen Mitstreitern von der Cityinitiative den Sommer über unter anderem zwei Modeschauen. „Wir stricken daran mit heißer Nadel.“ Zudem sollen Einkäufer ab November in ein, zwei aktuell unvermieteten Läden Einkaufstüten zwischenlagern können.

OB Mentrup ist derweil sicher, dass mancher mit Sorge in den Herbst blickt. „Es gibt die Angst vor einer neuen Corona-Welle.“ Er erwartet deshalb, dass sich Bund und Land auf wieder größere Impfaktionen einstellen. Zudem hofft er, dass es bald einen neuen Anlauf zur Impfpflicht gibt – die für alle, nicht wie zuletzt verfolgt für alle über 60 Jahren, gelten solle.

Mentrup beobachtet deutliche Belebung

In der City beobachtet Mentrup derzeit eine deutliche Belebung. „Ich bin sehr positiv überrascht, wie voll es dort ist.“ Es fange an zu brummen, und dies nicht nur an besonderen Wochenenden wie dem Fest der Sinne am 7./8. Mai. Dieser Veranstaltungsreigen habe viele Menschen auch aus der weiteren Region in die Karlsruher Innenstadt geführt. „Viele waren erstaunt, was sich bei uns hier getan hat“, so Theurer.

Mentrup ist sicher, dass dies noch in den nächsten Wochen und Monaten Auswirkungen haben wird. Insofern sei das Fest der Sinne der Startschuss in eine bessere Zukunft gewesen. Wichtig sei ihm, dass dezentral verschiedene Plätze bespielt und so belebt werden.

Derzeit würden Ideen dazu gesammelt und Konzepte entwickelt. Nächstes Highlight wird dann das Karlsruher Stadtfest, das am 8./9. Oktober gefeiert wird und mit einem verkaufsoffenen Sonntag einhergeht.