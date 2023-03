Elektropop-Pioniere treffen auf Schlosslichtspiele: Die Band Kraftwerk gibt ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr am Schloss Karlsruhe.

Gedenken an Peter Weibel

Eine Musiklegende kommt nach Karlsruhe: Die Band Kraftwerk, die international als Vorreiter der elektronischen Musik gilt, gibt am 12. August ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr vor dem Schloss.

Hierbei soll laut Ankündigung der Veranstalter auch die Technik der Schlosslichtspiele zum Einsatz kommen.

Kartenvorverkauf für Kraftwerk in Karlsruhe beginnt am Dienstag

Der Kartenvorverkauf beginne an diesem Dienstag um 8 Uhr auf eventim.de, so die Mitteilung. Da die Auftritte der Formation sehr selten sind, dürfte mit einer überregionalen großen Nachfrage zu rechnen sein. Die weltweit aktive Band hat seit 2016 nur drei Einzelkonzerte in Deutschland gespielt.

Einzigartig solle der Auftritt auch durch die Technik der Schlosslichtspiele werden., so die Meldung der Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME). Die 16 Hochleistungsbeamer für die Schlosslichtspiele seien dann bereits aufgebaut, um die Multimedia-Show zum Konzert auf die 170 Meter breite Schlossfassade zu projizieren.

Zudem soll aus einem Mitschnitt des Auftritts ein eigener Beitrag für die am 16. August beginnenden Schlosslichtspiele erstellt werden.

Auftritt steht auch im Zeichen des Gedenkens an Peter Weibel

Der Auftritt wird zudem unter dem Zeichen des Gedenkens an den langjährigen ZKM-Vorstand Peter Weibel stehen, der am 1. März überraschend verstorben ist.

Weibel, der die Schlosslichtspiele 2015 gegründet und seitdem geleitet hat, hatte Kraftwerk bereits 2014 zum 25. Gründungsjubiläum des ZKM nach Karlsruhe geholt, damals für Auftritte im ZKM-Lichthof.

Die langjährige künstlerische und freundschaftliche Verbundenheit zu Peter Weibel und dem ZKM war ausschlaggebend für dieses besondere Konzert in Karlsruhe. Ralf Hütter, Kraftwerk-Gründer

„Die langjährige künstlerische und freundschaftliche Verbundenheit zu Peter Weibel und dem ZKM war ausschlaggebend für dieses besondere Konzert in Karlsruhe“, wird Kraftwerk-Gründer Ralf Hütter in der Mitteilung zitiert.

Kraftwerk hat seit den 1970er Jahren weltweit maßgebliche Impulse für die elektronische Musik gesetzt und zahlreiche Künstler beeinflusst, von David Bowie über Depeche Mode bis zu Rammstein. Bis heute ist Kraftwerk die einzige deutsche Band mit einem Grammy für das Lebenswerk (2021) und einem Platz in der Rock’n’Roll Hall of Fame (2021).

Das Kraftwerk-Gastspiel ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) und der KME. Die BNN sind Medienpartner des Konzerts.