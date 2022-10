Sonne und 20 Grad

Eiszeit im Oktober: Viele Karlsruher Eisdielen verschieben ihre Winterpause

Bei Temperaturen um 20 Grad und viel Sonne zieht es die Karlsruher zum vermutlich letzten Mal in diesem Jahr in großer Zahl in die Eisdielen. Die freuen sich über das gute Geschäft – wenn sie denn offen haben.