Elefantendame Saida aus Leipzig zieht im Karlsruher Zoo ein

Die letzte verbliebene Elefantendame Jenny bekommt Gesellschaft in der Altersresidenz für Asiatische Elefanten im Zoo in Karlsruhe: Die 48-jährige Elefantendame Saida aus dem Zoo Leipzig zieht ein.

Wie der Karlsruher Zoo auf seiner Facebook-Präsenz mitteilt, werde Saida „mit ihrer Betagtheit“ gut in die Altersresidenz passen. Im Laufe der Woche soll sie von Leipzig nach Karlsruhe ziehen. Im August war dort Elefantendame Nanda gestorben. Seitdem war Jenny der einzige Elefant im Zoo.

Saida sei 2006 zusammen mit ihrer Tochter Salvana aus dem Tierpark Hagenbeck nach Leipzig gekommen, so der Zoo. In Hamburg war damals zeitgleich auch Elefantenkuh Jenny, die bereits seit 2009 in Karlsruhe lebt. Bei Hagenbeck seien die beiden Elefantenkühe jedoch nicht in die Gruppe zu integrieren gewesen. Sowohl Saida als auch Jenny hätten jedoch ein gutes Verhältnis zum Menschen, allerdings nie ein ausgeprägtes Sozialverhalten unter Elefanten gehabt.

In Leipzig sei es ebenso schwierig gewesen, Saida mit den anderen Elefanten zu vergesellschaften. Deshalb wurden damals die beiden Elefantenkühe Thura und Rani aus Hamburg geholt, um Saida Gesellschaft von bekannten Elefanten zu ermöglichen. Thura und Saida hatten über die Jahre in Leipzig eine Zweckgemeinschaft gebildet, konnten jedoch nicht mit der Leipziger Gruppe vergesellschaftet werden, berichtet der Zoo.

Seit 2019 stand Saida in Leipzig allein

Seit 2019 stand Saida nach dem Tod von Thura allein und habe nur per Rüssel Kontakt zu Artgenossen gehabt. „Das ist ebenfalls eine Aufgabe einer Altersresidenz, solch einem Tier einen guten Lebensabend zu ermöglichen. Wir hoffen, mit Jenny Saida eine gute Gesellschafterin anbieten zu können. Inwieweit sich die beiden Tiere verstehen werden, müssen wir abwarten. Es wäre schön, wenn sie eine Zweckgemeinschaft bilden würden“, erläutert Zootierarzt Marco Roller.

Saida ist mit ihren 4,6 Tonnen Gewicht ein imposanter Elefant, Jenny ist etwas kleiner und unerheblich leichter, dafür mit 38 Jahren zehn Jahre jünger. In Karlsruhe bestehe die Möglichkeit, dass Tiere gemeinsam auf der Anlage sind, einzelne Bereiche aber auch abgetrennt werden können, ohne dabei Tiere zu isolieren, erklärt der Zoo. Ein Rüsselkontakt ist somit jederzeit auch bei Aufteilung der Anlage möglich.