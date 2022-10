Der heimliche Star der Sammlung Prinzhorn

Irre Kunst: Else Blankenhorn aus Karlsruhe hat Anfang des 20. Jahrhunderts „Outsider Art“ geschaffen

Die junge Frau aus Karlsruhe ist schön, begabt und wohlhabend. Doch dann flüchtet sich Else Blankenhorn in die Welt ihrer Gedanken. Sie glaubt, sie sei die Gemahlin von Kaiser Wilhelm II. Viele Jahre verbringt sie in Nervenheilanstalten. Und malt dort Bilder, deren Ausdruckskraft schon damals prominente Künstler beeindrucken.