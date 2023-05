Rücksichtslose Autofahrer, wild parkende Autos: Die Eltern der Kinder der Grundschule am Wasserturm in Karlsruhe wollen die Verkehrssituation mit Schülerlotsen entspannen. Freiwillige werden noch gesucht, los gehen soll es im September.

„Hier fährt keiner 30“, sagt Michaela Mannhardt und schüttelt den Kopf. Die Ecke Luisen-/Melitta-Schöpf-Straße ist ihrer Meinung nach eine der gefährlichen Stellen auf dem Weg zur Grundschule am Wasserturm in der Südstadt-Ost in Karlsruhe.

Wegen solch kritischer Stellen wollen die Grundschuleltern in dem Stadtteil jetzt Nägel mit Köpfen machen: Ab dem kommenden Schuljahr sollen Schülerlotsen die Mädchen und Jungen auf ihrem Schulweg begleiten.

Neben Michaela Mannhardt sind Melanie Matuszyk und Martina Schreyer die Initiatorinnen des Projekts. „Zwischen September und Weihnachten soll zunächst eine Pilotphase laufen“, erklärt Matuszyk. Ziel ist es, dass von Montag bis Freitag Schülerlotsen an den kritischen Punkten stehen. Möglich wird das durch zwei Vereine: Neben dem Förderverein der Grundschule am Wasserturm unterstützt auch der Verein „Eltern und Freunde der Inklusion“ das Projekt. Den Initiatorinnen ist bislang kein vergleichbares Projekt in Karlsruhe bekannt.

Freiwillige für das Schülerlotsen-Projekt werden noch gesucht

Sie setzen auf Ehrenamtliche, eine kleine Aufwandsentschädigung von fünf Euro pro Lotsen-Einsatz soll es aber geben. „Momentan suchen wir noch nach Freiwilligen“, sagt Matuszyk, die auch stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats der Grundschule ist. Bislang hätten sich einige Eltern bereit erklärt zu helfen. Die Projekt-Initiatorinnen hoffen aber, aus der Nachbarschaft noch weitere Helfer gewinnen zu können. Sie würden sich freuen, wenn sich auch Rentnerinnen und Rentner für den Lotsen-Job begeistern könnten.

Eingesetzt werden sollen die Schülerlotsen laut Matuszyk zunächst an zwei besonders kritischen Stellen: an der Kreuzung Hedwig-Kettler-/Klara-Siebert-Straße sowie an der Ecke Melitta-Schöpf-/Marie-Juchacz-Straße. Sobald sich genug Freiwillige gefunden haben, könne man noch die Ecke Luisen-/Melitta-Schöpf-Straße hinzunehmen, so Matuszyk.

Ihrer Meinung nach ist die Kreuzung Hedwig-Kettler-/Klara-Siebert-Straße die gefährlichste Stelle. Hier strömen morgens die Erst- bis Viertklässler zur Grundschule am Wasserturm. Außerdem werden die Kindergartenkinder in die Einrichtung Südstadtstrolche direkt daneben gebracht.

Sorgen bereiten den Eltern zu schnell fahrende Autofahrer, die nicht ausreichend auf die Kinder achten. Auch sogenannte Elterntaxis rund um die Schule seien ein Problem, da die Straßen für die Kinder dadurch nicht gut einsehbar sind.

Wir wollen, dass die Kinder selbstständig ihren Schulweg gehen können. Melanie Matuszyk, Initiatorin

„Wir wollen, dass die Kinder selbstständig ihren Schulweg gehen können“, sagt Matuszyk. „Und wir Eltern würden uns wohler fühlen, wenn da noch ein Erwachsener an der Straße steht.“

Der Schülerlotse müsse dabei nicht nur die Autos anhalten, ihm komme auch eine pädagogische Aufgabe zu. Er helfe beim Überqueren der Straße und erkläre beispielsweise auch, wie man heranfahrende Fahrzeuge einschätzt. „Er wird also auch einen Beitrag zur Verkehrserziehung leisten.“

Unterstützung von der Stadt gibt es für das Lotsen-Projekt nicht, bei einem Termin mit dem Tiefbauamt wurden aber verschiedene Probleme erörtert. So sicherte die Stadt unter anderem zu, das verbotswidrige Parken während der Bring- und Abholzeiten zu kontrollieren.

Ein weiteres Problem ist nach Angaben der Eltern die nicht immer klare Vorfahrtslage wegen abgesenkter Bordsteine. Dies habe man überprüft und die Beschilderung entsprechend angepasst, heißt es von der Stadt. „Unfallauffälligkeiten“ gebe es in den genannten Bereichen nicht, so die Stadt weiter. Das habe eine Anfrage bei der Polizei ergeben.