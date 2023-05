Noah hat die Nase vorn. Bereits im Jahr 2021 war der biblische Name einer der beliebtesten Jungen-Vornamen in Karlsruhe, damals landete er noch auf dem zweiten Platz. Im Jahr 2022 liegt Noah nun mit einer Stimme Vorsprung ganz vorne.

Der bisherige Spitzenreiter Leon rutscht derweil vom ersten Platz auf den zweiten Rang. Laut Standesamt Karlsruhe wurde der Name Noah 2022 insgesamt 44-mal vergeben.

Bei den Mädchen rutscht die bisherige Spitzenreiterin Ella in der aktuellen Statistik auf Platz sechs. Der Name wurde im vergangenen Jahr noch 27-mal vergeben. Abgelöst wird Ella im Jahr 2022 von Emma, 36 kleine Mädchen wurden in Karlsruhe so genannt.

Emilia bleibt unverändert auf dem zweiten Platz. Auf Platz drei bei den Mädchen landet der Name Mia, im Jahr zuvor kam er noch auf den fünften Platz.

Auf der bundesweiten Liste mit den beliebtesten Babynamen sieht es ähnlich aus. Nach Angaben der Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS) liegen Noah und Emilia auf den Spitzenplätzen. Danach folgen Sophia/Sofia (Platz zwei) und Emma (Platz drei) bei den Mädchen sowie Mat(h)eo/Matt(h)eo (zwei) und Leon (drei) bei den Jungen.

In Karlsruhe kamen im vergangenen Jahr 5.417 Mädchen und Jungen zur Welt. In den Top Ten finden sich besonders bei den Jungen auch einige Namen, die im Jahr zuvor überhaupt nicht in der Liste auftauchten. Den wohl größten Durchmarsch hat Leo angetreten – der Name landet nach Noah und Leon auf Platz drei.

Neu in den Top Ten: Milan, Samuel oder Leonie

Ebenfalls unter die ersten Zehn rutschten im Jahr 2022 Milan (fünf), Samuel (sechs) und Jakob (sieben). Neu hinzugekommen sind außerdem Luca (acht), Theo (neun) sowie Levi und Max (beide teilen sich Platz zehn).

Bei den Mädchen tauchen unter den ersten zehn ebenfalls ein paar neue Namen auf: Leonie schafft es auf Platz acht. Den neunten Platz teilen sich unter anderem Anna und Lena. Neu hinzugekommen sind auch Leni und Luna (zehn).

Insgesamt sind kurze Namen beliebt – auch damit folgen die Karlsruherinnen und Karlsruher dem bundesweiten Trend. Nach Angaben der Gesellschaft für deutsche Sprache kann man diesen Trend bereits seit rund 20 Jahren beobachten. Für viele Eltern sei außerdem der „schöne Klang“ eines Namens entscheidend.

Aus den Top Ten verschwunden ist bei den Karlsruher Mädchen der Name Amelie, der im Vorjahr noch auf den achten Platz kam. Bei den Jungen müssen Felix (2021: sieben), Finn (acht), Liam (neun) und Lukas (zehn) das Spitzenfeld räumen.

Außergewöhnliche Namen in Karlsruhe: Ninett Lilibell oder Boas

Im Jahr 2022 wurden laut Standesamt Karlsruhe auch einige außergewöhnliche Namen im Stadtgebiet vergeben. In der Statistik tauchen beispielsweise die Jungennamen Teen und Boas auf. Zwei kleine Buben wurden außerdem Nolen Zsolt und Luis Chimdieke genannt.

Bei den Mädchen gibt es neben den Emmas und Emilias auch eine Ninett Lilibell und eine Leonij-Larrisa. Ein Mädchen hört außerdem auf den Namen Qorianka Fiorella, eine andere kleine Karlsruherin wurde Bellemere genannt. Es gibt außerdem eine Inoe Jördis, eine Peyv, eine Bujurdjan und eine Alfhildr Nyota.

Wir lehnen grundsätzlich keine Vornamen ab. Stellungnahme des Karlsruher Standesamts

Wie außergewöhnlich manches auch klingen mag: „Wir lehnen grundsätzlich keine Vornamen ab“, teilt das Standesamt weiter mit. Bereits im Jahr 2008 habe das Bundesverfassungsgericht klargestellt, dass die Eltern in der Wahl des Vornamens des Kindes „grundsätzlich frei“ sind. Diesem Recht dürfe allein dort eine Grenze gesetzt werden, „wo seine Ausübung das Kindeswohl zu beeinträchtigen droht“.

Auch spätere Entscheidungen der Obergerichte wiesen darauf hin, dass das Standesamt nur in einem äußerst extremen Fall eingreifen dürfe.

In Karlsruhe gebe es nur wenige Fälle, bei denen die Eltern angehalten wurden, die Wahl des Namens noch einmal zu überdenken. „Manche Eltern wählten daraufhin andere Namen“, teilt das Standesamt weiter mit. Weiter heißt es: „Doch wenn sie darauf bestanden, haben wir die gewünschten Namen eingetragen.“