Netze BW sieht Engpässe bei Netzanschlüssen und Hochspannungsleitungen

Vor allem bei der Hochspannung, also den 110 Kilovolt-Netzen, ist der Bedarf groß. Die Ebene macht mir am meisten Sorgen. Bei der Höchstspannung, den großen Überlandleitungen, haben wir mittlerweile politisch auf die Verkabelung gesetzt. Das hat viele Diskussionen beruhigt, auch wenn die Genehmigungsverfahren noch immer sehr anspruchsvoll sind und lange dauern. Es ist zwar um ein Vielfaches teurer, nach meiner Einschätzung auch was die Umweltkosten betrifft, aber man sieht eben keine Masten – aus den Augen, aus dem Sinn. Trotzdem sind auch die großen Höchstspannungsprojekte hinter ihrem Zeitplan. Bei der Nieder- und Mittelspannung, also in den lokalen Ortsnetzen, klappt es vergleichsweise gut. Zum einen ist die Verkabelung wirtschaftlich nicht teurer. Zum anderen sind auch die Genehmigungen einfacher, weil es hier um die eigenen Gebiete der Gemeinden geht. Damit gibt es einen unmittelbaren Bezug zwischen Betroffenheit und Nutzen. Das ist bei der Hochspannung nicht der Fall. Denn dies sind überregionale Netze. Kabel sind gerade in der Topologie von Baden-Württemberg sehr viel teurer als Freileitungen. Politisch ist die Hochspannungsverkabelung aber nicht festgelegt worden. Als Folge daraus ist sie aufgrund des Effizienzgebots wirtschaftlich eigentlich nicht umsetzbar. Insbesondere die Hochspannung kommt derzeit aber an ihre Kapazitätsgrenzen.