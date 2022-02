Engstelle: Autofahrer gefährden Radfahrer in Karlsruher Innenstadt

Beim gemischten Verkehr von Rad- und Autofahrern ist ohnehin immer Vorsicht geboten.. Besonders viele Gefährdungen beklagt die Karlsruher Polizei nun am Rande einer Baustelle in der Kapellenstraße.

Baustelle in Kapellenstraße

In den vergangenen Wochen haben Autofahrer an einer Baustelle in der Karlsruher Kapellenstraße mit riskanten Überholmanövern wiederholt die Gesundheit von Radfahrern gefährdet. Nach Angaben der Polizei ist durch die Baumaßnahme eine Engstelle entstanden, auf der Pkw und Lkw immer wieder Radfahrern gefährlich nahe kommen.

Vor Ort sei es unmöglich, beim Überholen den vorgeschriebenen Mindestabstand zu den Radfahrern einzuhalten, so die Polizei. Sie appelliert daher, insbesondere an Engstellen rücksichtsvoll zu sein und solange geduldig hinter den Radlern herzufahren, bis diese gefahrlos überholt werden können.

Sollte es weiterhin zu Gefährdungen kommen, denke man auch über Sonderkontrollen an der Stelle nach.