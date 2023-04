Ist es passiert, sagen viele Geschädigte: „Eigentlich weiß ich ja, dass es so etwas gibt.“ Dennoch sind sie auf Betrüger hereingefallen, die ihnen am Telefon, per E-Mail oder SMS eine abenteuerliche Lügengeschichte aufgetischt haben. Am Ende sind die oft älteren Opfer mehrere Tausend Euro und häufig auch viele Wertsachen los.

Hinzu kommt der gesundheitliche Schaden, den die Taten verursachen: „Die Geschädigten sind psychisch am Ende, selbst wenn keine Straftat geschieht“, sagt die Polizei Karlsruhe. Sie bezeichnet die Betrugsanrufe als „fiese Masche“, bei der die Täter über Leichen gehen.

„Wir müssen reden!“ – unter diese Aufforderung stellt das Polizeipräsidium seine Aktionswoche zur „Bekämpfung der Kriminalität zum Nachteil älterer Menschen“. Noch bis einschließlich Samstag informiert es die Bevölkerung bei verschiedenen Veranstaltungen über die Thematik. Am Ende sollen noch mehr Menschen wissen, wie sie sich bei einem verdächtigen Anruf verhalten sollen.

Viele melden aus Scham die Straftat nicht. Thomas Gack, Erster Polizeihauptkommissar

Im vergangenen Jahr erfasste das Polizeipräsidium in seinem Zuständigkeitsgebiet 1.461 Anrufstraftaten. In 46 Fällen waren die Täter erfolgreich. Der wirtschaftliche Schaden: 1,3 Millionen Euro. Die Dunkelziffer ist hoch, vermutet die Polizei. „Viele melden aus Scham die Straftat nicht“, sagt Thomas Gack, Erster Polizeihauptkommissar im Referat Prävention.

Die Täter gehen laut Polizei hochprofessionell vor. Sie geben sich beispielsweise als Polizist aus und gaukeln dem Angerufenen vor, dass sich ein Angehöriger in einer Notsituation befindet und deshalb ein hoher Geldbetrag gezahlt werden muss. Mitunter weine jemand bitterlich, was den Druck auf das potenzielle Opfer weiter erhöhe.

Polizei holt niemals Geld zu Hause ab

„Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein schlechtes Gefühl haben“, sagt Thomas Gack. Das ist in solchen Angstsituationen oft leichter gesagt, als getan, so die Polizei. Schließlich sei jemand am Telefon, der einem sagt, was zu tun ist, um die Not des Angehörigen zu lindern. Das Perfide aber sei: Der Anrufer, der einem vermeintlich hilft, ist der Täter.

Wichtig sei deshalb ein Training, beispielsweise innerhalb der Familie oder im Freundeskreis. Dabei solle man sich vorbereiten auf solche Situationen, um dann genau zu wissen, was zu tun ist. Verinnerlichen müsse man, dass weder Polizei noch ein Gericht im Falle von Haftstrafen Angehörige anrufen und eine Kautionszahlung fordern. Sie holen auch kein Geld oder Wertsachen zu Hause ab. Generell sollte man höhere Geldbeträge und Wertsachen auf der Bank oder in einem Bankschließfach aufbewahren.

Die Anrufer sprechen perfektes Deutsch. Helmut Geprägs, Leiter Betrugsdezernats

Sind Geld und Wertsachen erst einmal weg, wird es schwierig, etwas zurückzubekommen, weil alles ganz schnell ins Ausland geschafft werde. Hinter den Taten steckten organisierte, strukturierte Kriminelle mit ganzen Callcentern in der Türkei, in Syrien oder Polen. „Die Anrufer sprechen perfektes Deutsch“, so dass die Angerufenen nicht argwöhnisch werden, sagt Helmut Geprägs, Leiter des Betrugsdezernats.

Messengerbetrug gibt es immer häufiger

Auf dem Vormarsch sind laut Polizei Fälle des sogenannten Messenger-Betrugs. Dabei schicken die Täter SMS, Whatsapp-Nachrichten oder Mails, in denen sie sich als Familienangehörige ausgeben und den potenziellen Opfern mitteilen, ihr Handy sei gestohlen worden und sie hätten nun eine neue Nummer. Mit dieser funktioniere das Onlinebanking aber nicht, weshalb man doch bitte den Betrag überweisen solle. Auch hier empfiehlt die Polizei, mit Angehörigen und Bekannten konkrete Verhaltensweisen zu besprechen und zu üben.