Eine 34 Jahre alte Frau soll am Montag in Karlsruhe fast erwürgt und dann mit einem Kleintransporter nach Stuttgart entführt worden sein. Sie konnte sich befreien und in Sicherheit bringen.

Festnahme an der A5

Ein 35 Jahre alter Mann ist am Montag in Karlsruhe vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor.

Der Mann soll am Montag gegen 8.20 Uhr seiner ehemaligen Lebenspartnerin an deren Wohnung in Karlsruhe aufgelauert haben. Nach Angaben der Polizei soll er die Frau dann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Verdächtige die 34 Jahre alte Frau anschließend gefesselt, in einen Kleintransporter eingeladen und nach Stuttgart gefahren hat. Offenbar ging der Mann davon aus, dass seine Ex-Partnerin tot sei. Deshalb habe er sie in einer Tiefgarage abgelegt und sich entfernt, berichtet die Polizei.

Karlsruher Polizei nimmt den Tatverdächtigen im möglichen Entführungs-Fall auf einem Autobahn-Parkplatz fest

Glücklicherweise war die Frau aber am Leben. Sie befreite sich laut Polizei selbst und rettete sich in eine Arztpraxis in der Nähe. Nach derzeitigen Informationen erlitt die Frau keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Die Polizei wurde am Montag gegen 11.45 Uhr verständigt. Polizeibeamte des Präsidiums Karlsruhe nahmen den Verdächtigen auf einem Autobahnparkplatz der A5 bei Weingarten vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der vorgeworfenen Tat dauern an.

Der Verdächtige wurde am Dienstag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete.