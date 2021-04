Beschädigte Oberleitung

Entgleiste Güterzug-Waggons in Wörth sorgen für Zugausfälle

Am Montagabend sind im Bahnhof Wörth zwei Güterzug-Waggons entgleist. Dabei wurden zwei Oberleitungsmasten beschädigt, was auch am Dienstag zu Zugausfällen im Regionalverkehr führt.