Entwürfe zum Markgräflichen Palais in Karlsruhe werden überarbeitet

Im Streit um die Neugestaltung des Markgräflichen Palais am Rondellplatz in Karlsruhe kommen sich Kritiker und Befürworter näher.

Aktuell würden planerische Überarbeitungen für die Neuordnung des Areals laufen, teilte der städtische Pressedienst mit. Dies sei das Ergebnis von Gesprächen zwischen Kritikern des Projekts und der Bauherrschaft und Planern.

Allerdings benötigten die planerischen Überprüfungen, mit denen das Architektenbüro Staab vertraut ist, noch etwas Zeit. „Nach Vorliegen der Ergebnisse wird die interessierte Öffentlichkeit erneut informiert“, heißt es von Seiten der Stadt weiter.

Am Markgräflichen Palais in Karlsruhe scheiden sich die Geister

Nachdem die PSD Bank Karlsruhe–Neustadt das Markgräfliche Palais erworben hatte, gab es einen Realisierungswettbewerb. Die dort vorgestellten Ergebnisse führten zu teilweisen negativen Kritiken.

Hintergrund war vor allem der Umgang und die Gestaltung des denkmalgeschützten Gebäudes. Sogar Bernhard Prinz von Baden hatte sich in einem Brief an Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) gewandt und einen pfleglichen Umgang mit dem Palais gefordert.

In der Folge wurde unter Vermittlung von Baubürgermeister Daniel Fluhrer (parteilos) Gespräche zwischen Befürwortern und Gegner geführt. Diese seien sehr konstruktiv geführt worden, heißt es vom städtischen Pressedienst abschließend.