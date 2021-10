„Club of Rome“

Vorlesungsreihe am KIT: Erich Zahn warnte schon 1972 vor dem globalen Kollaps

Der Stuttgarter BWL-Professor Erich Zahn arbeitete in den USA als junger Wissenschaftler an einer Studie des „Club of Rome“ mit. Nun spricht er bei einer Vortragsreihe des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).