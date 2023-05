„Erkennen Sie Karlsruhe?“: Was zeigt diese Aufnahme aus dem Jahr 1955?

In der zwölften Folge unserer Rätselserie richten sich die Augen auf ein Fabrikgebäude. Doch was genau ist zu sehen?

Zeitreise in die 1950er Jahre: Wir sehen ein Fabrikgebäude mit Schornstein, davor eine Villa, im Hintergrund Hügel. Wie immer lauten unsere Fragen, wo sich dieses markante Gebäude befindet und was es zeigt? So viel sei verraten: Das Rätselbild – Teil zwölf unserer Reihe „Erkennen Sie Karlsruhe?“ – stammt aus dem Jahr 1955.

Wenn Sie die richtige Antwort kennen, schreiben Sie uns: per E-Mail an die Adresse redaktion.karlsruhe@bnn.de oder an die Postanschrift BNN, Lammstraße 1–5, 76133 Karlsruhe. Bitte nennen Sie jeweils Name, Anschrift, Telefonnummer sowie das Stichwort „Erkennen Sie Karlsruhe?“.

Wir suchen wieder persönliche Geschichten zu dem Foto

Und bitte erzählen Sie uns Ihre persönliche Geschichte zu dem Bild: Was haben Sie dort erlebt, haben Sie das Gebäude vielleicht sogar betreten oder darin gearbeitet? Teilnehmen an „Erkennen Sie Karlsruhe?“ können Sie immer bis zum darauffolgenden Donnerstag, also bis zum 8. Juni.

Verlost werden unter den Teilnehmenden mit der richtigen Lösung und/oder mit einer persönlichen Anekdote zum gezeigten Ort Bücher und DVDs aus dem Lesershop der BNN und aus dem Stadtarchiv.

Des Rätsels Lösung mit vielen Geschichten zu dem gezeigten Ort sowie die Namen der Gewinner erfahren Sie immer am Freitag der darauffolgenden Woche (in diesem Fall also am 9. Juni). Wir zeigen Ihnen dabei noch einmal die alte Aufnahme, aber auch ein aktuelles Bild, das unser Fotograf vom gleichen Standort aus aufgenommen hat.

Die Fotos für die Rätselserie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ hat Eric Wychlacz, Diplom-Archivar beim Stadtarchiv, ausgewählt. Die Einrichtung und ihre Leiterin Katrin Dort, unterstützen die Reihe in den BNN mit Rat, Tat und Gewinnen für die Teilnehmenden.