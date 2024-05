„Erkennen Sie Karlsruhe?“: Wo steht dieses Haus?

Wie der Laden heißt, ist unschwer zu erkennen. In Teil 23 unserer Rätselserie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ wollen wir es aber wieder genau wissen. Wo liegt das Lokal, das der Karlsruher Fotograf Horst Schlesiger am 4. Mai 1970 aufgenommen hat?

„Erkennen Sie Karlsruhe?“ hilft, Erinnerungen zu bewahren

Die Fotos für die Rätselserie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ hat wie immer Eric Wychlacz, Archivar beim Stadtarchiv, ausgewählt. Die Einrichtung und ihre Leiterin Katrin Dort, unterstützen die Reihe in den BNN mit Rat, Tat und Gewinnen für die Teilnehmenden.

„Erkennen Sie Karlsruhe?“ – seit Sommer 2022 stellt die Redaktion einmal im Monat diese Frage. Die Serie hat sich von Beginn an zu einer Erfolgsgeschichte gemausert. Mitunter erreichen uns bei den Rätseln mehr als 200 Einsendungen pro Folge.

Die Serie „Erkennen Sie Karlsruhe?“ ist für diese Redaktion sehr wichtig. Sie bietet uns die Möglichkeit, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Erinnerung an das alte Karlsruhe zumindest ausschnittsweise zu bewahren.

„Erkennen Sie?“ hat übrigens Dauerbrennerpotenzial. Dirk Lübke, ehemals Chefredakteur der „Wetzlarer Neuen Zeitung“ brachte die Idee von dort vor vielen Jahren zum „Mannheimer Morgen“ mit. In der hessischen Stadt hat es die Reihe mittlerweile auf mehr als 1.000 Folgen gebracht, in Mannheim auf fast 220.