Kunstperformance für Grundrechte

Erneut Corona-Demo mit weißen Masken in Karlsruhe

Eine weitere Auflage der „Kunstperformance für Grundrechte“ hat am Samstag gegen Mittag am Gutenbergplatz für Aufsehen gesorgt. Dabei sind zehn in Weiß gekleidete und maskierte Personen in roboterhafter Choreografie von der Sophienstraße kommend durch die Nelkenstraße marschiert.