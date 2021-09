Erneute Katalysator-Diebstähle in Rastatt und Karlsruhe

Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen zu Katalysator-Diebstählen in der Region. Auch in den Nächten auf Montag und Dienstag machten sich Unbekannte wieder an geparkten Fahrzeugen zu schaffen.

Unbekannte Langfinger haben in den Nächten auf Montag und Dienstag in Rastatt und Karlsruhe zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, waren in beiden Fällen in Fahrzeugen verbaute Katalysatoren die Objekte der Begierde.

In der Nacht auf Montag waren die Diebe in der Steinmetzstraße in Rastatt erfolgreich, wo sie einen Katalysator aus einem Fahrzeug heraussägten und mitnahmen. Fachkundiger gingen Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in der Schneidemühler Straße in Karlsruhe vor, als sie den Katalysator eines geparkten Autos sauber ausbauten. Der Gesamtschaden aus beiden Fällen liegt bei knapp 2.000 Euro.