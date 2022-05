Mutmaßlicher Wiederholungstäter

Erneuter Einbruch in Einkaufsmarkt in Karlsruhe-Palmbach

In einen Einkaufsmarkt in Karlsruhe-Palmbach ist ein bislang unbekannter Täter am Sonntagabend eingedrungen. Die Polizei vermutet, dass es sich um einen Wiederholungstäter handeln könnte.