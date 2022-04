Der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes Karlsruhe, Ulrich Volz, hat während der Hauptversammlung der Karlsruher Feuerwehren in Wolfartsweier scharfe Kritik an der Kommunalpolitik geübt. Er forderte eine stärkere Berücksichtigung der Belange der Feuerwehren und warf dem Gemeinderat vor, die Feuerwehren wie jeden anderen Verein zu behandeln.

Konkret verlangt Volz etwa, dass der Neubau der maroden Feuerwehrgerätehäuser in Knielingen und Neureut ein bis zwei Doppelhaushalte nach vorne gezogen und nicht erst in den Jahren 2027/28 realisiert werden sollen. „Aus Sicht des Verbands dauert das viel zu lange“, sagte er. Der Verbandsvorsitzende schlug stattdessen vor, den Bau der Turmbergbahn nach hinten zu schieben. „Erst kommt die Sicherheit und dann kommen Kunst und Kultur“, legte er nach.

In einer Sitzungspause verwahrte sich Stadträtin Elke Ernemann (SPD) gegenüber den BNN deutlich dagegen, dass man die Feuerwehr wie jeden anderen Verein behandle. Dies würden auch alle anwesenden Mitglieder des Stadtrats so sehen, meinte sie. Sie verwies darauf, dass die Feuerwehren mit Blick auf den aktuellen Haushalt alles Beantragte bewilligt bekommen hätten. Das habe man dem Vorsitzenden auch zurückgemeldet.

Zuvor hatte Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) betont, die Wertschätzung der Politik sei der Feuerwehr sicher, die Bewältigung der Krisen belaste aber die kommenden Haushalte. Den einen oder anderen Kompromiss werde die Feuerwehr eingehen müssen.

Beinahe in den Hintergrund geriet an diesem Tag, dass die Feuerwehren auch während der Pandemie sehr erfolgreich agiert haben. Im vergangenen Jahr absolvierten sie 3.500 Einsätze unter zum Teil schwierigen Bedingungen – und waren auch außerhalb von Karlsruhe im Einsatz, etwa nach der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Diese Einsätze im Flutgebiet hätten auch die Karlsruher Feuerwehr verändert und geprägt, betonte Feuerwehrkommandant und Branddirektionsleiter Florian Geldner. Er fungierte nach den verbalen Attacken zuvor als kommunikativer Brückenbauer. Die Gespräche mit Verwaltung und Politik über den Ressourcenbedarf der Feuerwehr gehe man sachlich an. „Ich fühle mich da immer verstanden, weil ich weiß, dass uns die Politik unterstützt“, sagte er.

Mehr als 100 Einsatzkräfte scheiden aufgrund ihres Alters aus dem Dienst aus

Dass auf die Feuerwehren vor allem personell schwierige Zeiten zukommen, wird an einer Zahl deutlich: In den kommenden Jahren werden mehr als 100 Einsatzkräfte aufgrund ihres Alters aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Für ihr langjähriges Engagement wurden Wolfram Becker von der Freiwilligen Feuerwehr Wolfartsweier sowie Hans-Peter Nagel und Jürgen Konstantin von der Wehr in Wettersbach ausgezeichnet.