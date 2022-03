Wenig Nachfrage zum Auftakt

Erste Impfungen mit Novavax-Vakzin in Karlsruhe verabreicht

Am Freitagnachmittag haben in Karlsruhe die Impfungen mit dem proteinbasierten Corona-Vakzin begonnen. Das Interesse hielt sich allerdings in Grenzen, die angekündigte Reservierung von Zeiten für Pflegekräfte hatten die Verantwortlichen schon vorher beendet.