Erste Landesbischöfin in Baden: Heike Springhart bekommt Amtskreuz in der Stadtkirche Karlsruhe

Heike Springhart ist die erste Frau im Amt der evangelischen Landesbischöfin in Baden. Heute wird der Wechsel ganz offiziell in Karlsruhe zelebriert. Die Sängerin, Fotografin und Rednerin hat sich vor allem mit einem Thema sehr intensiv befasst.

Mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche Karlsruhe hat die evangelischen Kirche in Baden den Amtswechsel zelebriert: Heike Springhart nahm am Sonntag als erste Landesbischöfin in Baden das Amtskreuz entgegen.

Synodalpräsident Axel Wermke übergab es von Vorgänger Jochen Cornelius-Bundschuh der 47-Jährigen.

Bei der feierlichen Zeremonie waren zahlreiche hochrangige Gäste: Darunter die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seiner Frau Gerlinde, der württembergische Landesbischof Frank Otfried July sowie der katholische Erzbischof der Diözese Freiburg, Stephan Burger.