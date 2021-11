Wegen eines Wasserschadens

Seit zwei Jahren zu: Angst vor Schließung der evangelischen Kirche in Karlsruhe-Stupferich

Seit zwei Jahren ist die evangelische Kirche in Stupferich wegen eines Wasserschadens geschlossen. Die Gemeinde ist in Sorge. Der Grund: Die Karlsruher Kirchenverwaltung will Gotteshäuser verkaufen.