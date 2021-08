Das Kapitel Ever Given ist auch in Karlsruhe abgeschlossen

Als der Hochseeriese Ever Given havarierte, schaute die Welt auf den Suezkanal. Vier der 14.000 an Bord befindlichen Container waren auf dem Weg nach Karlsruhe. Und bei denen galt für den gesamten Transport: Wenn es läuft, dann läufts...

Eine Odyssee hat ein Ende gefunden: Nicht wie erwartet nach 21 Tagen, sondern nach langen vier Monaten sind vier Container in Karlsruhe angekommen, die auf der havarierten Ever Given im Suezkanal festhingen.

Und rund lief auch die letzte Etappe des Weges nicht, wie Andreas Kempf von der in Karlsruhe beheimateten Luft- und Seefrachtspedition LSA berichtet: In Folge des Hochwassers wurde die Fracht in Rotterdam nicht auf Binnenschiffe, sondern auf die Bahn verladen. „Einen Container holten wir mit dem Laster ab“, berichtet Kempf.

Zwar ist die Schifffahrt auf dem Rhein wieder freigegeben. „Es gab aber einen Rückstau“, erläutert Kempf. Sein Unternehmen organisiert rund um die Welt den Transport von Gütern. Mal geht es um Medizinprodukte oder Papier, mal um Tiefkühlpizzen.