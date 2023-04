Schlemmen

Exotische Häppchen und vieles mehr: Das Karlsruher Streetfood-Festival in Bildern

Leckereien aus aller Welt gab es am Wochenende beim Streetfood-Festival auf dem Karlsruher Festplatz. An den rund 30 Ständen konnte geschlemmt werden, was das Zeug hält.