Fahrerin nach Auffahrunfall auf Karlsruher Südtangente leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Karlsruher Südtangente ist eine Fahrerin auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgeschoben und leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagabend.

Auf der Südtangente in Karlsruhe ist es am frühen Dienstagabend auf Höhe des Bulacher Kreuzes zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Auffahrunfall eine Person leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr gegen 17.45 Uhr eine 59-jährige Fahrerin in Richtung Entenfang, als die vor ihr fahrenden Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsten.

Die 59-Jährige reagierte hierauf zu spät und kollidierte mit der ihr vorausfahrenden 53-jährigen Fahrerin. Diese wurde anschließend auf den Wagen einer 29-Jährigen aufgeschoben und hat sich dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro.