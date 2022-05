Ein 50-Jähriger Fahrgast zeigte am Freitag gegen 16 Uhr in einer Straßenbahn in Karlsruhe-Hagsfeld den „Hitlergruß“ und drohte mit einem Messer in Richtung eines anderen Fahrgastes. Laut Polizei stieg der Mann mit einem Bekannten in Stutensee in die Straßenbahn in Richtung Hagsfeld ein.

Während der Fahrt soll er seinen rechten Arm zum „Hitlergruß“ hoch gehalten und „Heil Hitler“ gerufen haben. Außerdem soll er mit einem Messer in Richtung eines bislang unbekannten Fahrgastes wohl aus rassistischen Gründen gedroht haben.

Die alarmierte Polizei kam mit sechs Streifenbesatzungen zum Bahnhof Hagsfeld und nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und leitet ein Strafverfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Bedrohung ein.

Zeugen und Fahrgast gesucht

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, insbesondere der unbekannte bedrohte Fahrgast, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/666-5555 zu melden.