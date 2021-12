Vierordtbad

Fahrraddieb in Karlsruhe auf frischer Tat ertappt

Die Polizei hat am Dienstagabend einen Dieb festgenommen, der Fahrräder am Vierordtbad in Karlsruhe entwenden wollte. Durch den Hinweis einer Zeugin konnte er bei der Tat erwischt werden.