Fahrradfahrer leistet bei Festnahme in Karlsruher Innenstadt Widerstand

In der Karlsruher Kaiserstraße ist am Samstag ein 24-Jähriger auf dem Fahrrad zunächst im Slalom um die Fußgänger gekurvt und dann vor der Polizei geflohen. Als die ihn schließlich einholte, versuchte er sich loszureißen – ohne Erfolg.

Eine Polizeistreife hat in der Karlsruher Innenstadt am Samstag einen 24-jähriger Fahrradfahrer festgenommen. Wie die Polizei berichtete, fuhr der Mann gegen 18 Uhr im Slalom zwischen den zahlreichen Menschen in der Fußgängerzone der Karlsruher Kaiserstraße.

Als ihn die Streife anhalten wollte, flüchtete der 24-Jährige. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd zu Fuß holten ihn die Beamten in Höhe der Zähringerstraße aber ein und hielten ihn fest.

Der Fahrradfahrer versuchte sich anschließend loszureißen. Dabei verletzte er die Polizisten leicht. Die Streife drückte ihn aufgrund seines Widerstands auf den Boden und nahm ihn fest.