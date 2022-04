Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw in Karlsruhe in Lebensgefahr

Ein 36-jähriger Radfahrer hatte beim Abbiegen in der Bannwaldallee ein Auto übersehen - und wurde meterweit durch die Luft geschleudert.

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Radfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Bannwaldallee in Karlsruhe. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 36 Jahre alte Radfahrer einen kombinierten Fuß- und Radweg von der Bannwaldbrücke kommend befahren, als er beim Abbiegen nach Links ein fahrendes Auto übersah.

Der Mann, der keinen Helm trug, wurde von dem Pkw erfasst und etwa 20 Meter durch die Luft geschleudert. Dabei erlitt er der Polizei zufolge lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert werden. Der Pkw-Führer erlitt einen Schock.

Zeugen werden gebeten, den Verkehrsdienst Karlsruhe unter 0721/944840 anzurufen.