Planungsausschuss gibt Votum ab

Erhebliche Verbesserungen für Karlsruher Radfahrer zwischen Karlstor und Brauerstraße geplant

Auf der Kriegsstraße zwischen Karlstor und Brauerstraße sind in einigen Jahren deutliche Verbesserungen für Radfahrer geplant. Vorgesehen sind neue Radstreifen, neue Übergänge in die Südweststadt und der Umbau des Knotenpunkts an Kriegs- und Brauerstraße.