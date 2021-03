Ein heikles Thema für Fahrradfahrer ist in Karlsruhe stets die Radweg-Führung an Baustellen. Diesen Bereich bewerteten die Karlsruher Radler vor zwei Jahren mit am schlechtesten. Das Problem dürfte sich durch den Komplett-Umbau der Kriegsstraße inklusive ärgerlicher Sperrungen und Umfahrungen am Karlstor und an der Ritterstraße eher noch verschärft haben. Verbesserungspotenzial hätte die Stadt außerdem beim Thema Fahrraddiebstahl.

Die schlechteste Note gab es 2018 aber für den Umgang mit Falschparkern auf Radwegen. Hier hat Karlsruhe reagiert und seine Abschlepp-Richtlinien verschärft – allerdings erst nach Ende des Befragungszeitraumes. Eine eventuelle Verbesserung könnte sich also frühestens im Fahrradklima-Test 2022 widerspiegeln.

Gute Noten könnte Karlsruhe aber vielleicht beim Thema Infrastruktur absahnen: Die Planung zweier Radschnellwege, die Ankündigung eines Fahrradparkhauses für die Innenstadt und die dauerhafte Sperrung des Zirkels für Kraftfahrzeuge sind solche Punkte, die Radfahrer zu einer besseren Bewertung bewegen könnten. Auch der Umzug des ADFC in eine eigene Geschäftsstelle und die Durchführung der ersten Rad- und Reisemesse im Tollhaus könnten sich positiv auf die Gesamtnote auswirken.