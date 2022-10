Ghostbikes erinnern in vielen Städten an tödlich verunglückte Fahrradfahrer. Nun wird ein solches Geisterrad in Karlsruhe aufgestellt.

Zur Erinnerung an die 82-jährige Radfahrerin, die bei einem Unfall am 23. September am Herdweg tödlich verletzt wurde, stellen ADFC und Critical Mass am Dienstag, 11. Oktober, ein weiß lackiertes Ghostbike als Mahnmal auf.

Sie unterstreichen damit ihre Forderung danach, dass im Straßenverkehr unter anderem durch mehr Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer niemand mehr ums Leben kommt oder schwer verletzt wird. Ein Fahrradkorso startet um kurz nach 18 Uhr am Kronenplatz zum Unfallort auf der Brücke des Herdwegs über die A5.

Die Teilnehmer fahren über die Durlacher Allee und die ehemalige B10. Zurück geht es über die Elfmorgenbruchstraße und die Ludwig-Erhard-Allee. Auf der A5 wird der Kfz-Verkehr aus Sicherheitsgründen möglicherweise kurzzeitig angehalten. Der Unfall ereignete sich auf dem Geh- und Radweg.

Polizei sucht immer noch nach Zeugen des Unfalls

Er ist dort nur zwei Meter breit, Radfahrer müssen ihn aber benutzen. Möglicherweise hatte ein 55-Jähriger Motorrollerfahrer die Frau angefahren und ihren Sturz verursacht. Gegenverkehr und Überholvorgänge seien auf dem engen Radweg stets ein Wagnis, betont Michael Reichert vom ADFC Karlsruhe.